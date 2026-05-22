Путин проведёт встречу с выпускниками первого потока программы «Время героев»

Президент России Владимир Путин в пятницу, 22 мая, проведёт встречу с выпускниками программы «Время Героев», где состоится серьёзный разговор. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Встреча пройдёт в Кремле.

«Собственно, это была инициатива Путина — создание программы «Время Героев», — отметил представитель Кремля.

По его словам, подавляющее большинство тех, кто прошёл через первый поток, уже получили назначения в федеральных, муниципальных и региональных органах власти.

Ранее Life.ru писал, что участник «Времени героев» Павел Емельянов стал зампредом правительства Ивановской области. На новом посту он будет курировать вопросы региональной безопасности. В июне 2025 года Емельянов вошёл во второй поток программы, инициированной Путиным.