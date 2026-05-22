РФ нанесла массированные и групповые удары высокоточным оружием по ВПК Украины

За прошедшую неделю (с 16 по 22 мая) Вооружённые силы РФ нанесли массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА, говорится в новой сводке Министерства обороны России.

В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, а также военные аэродромы, цеха сборки и места хранения беспилотников. Также нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников

Ранее в Харьковской области военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили восемь радиолокационных станций (РЛС) ВСУ. Цели были обнаружены операторами разведывательных БПЛА, после чего координаты немедленно передали артиллерийским расчётам и операторам ударных дронов.