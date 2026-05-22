22 мая, 09:56

Кристина Орбакайте публично обратилась к старшему сыну в день его 35-летия

Кристина Орбакайте трогательно поздравила своего сына Никиту Преснякова с 35-летием. В честь праздника певица поделилась архивным видео, на котором он исполняет песню, и отметила, что его любовь к музыке проявилась ещё в раннем детстве.

«С днём рождения, сыночек. Ты поёшь с самого детства, сейчас у тебя много творческих идей, будь счастлив», — написала Орбакайте, а также призналась, что особенно ценит выступления сына на семейных торжествах.

Пресняков в свой день рождения опубликовал ироничный пост на английском языке: «Happy 35 Birthday to that Nu Metal kid». Подписчики и близкие музыканта оставили множество тёплых комментариев. Одной из первых откликнулась бабушка Никиты — Алла Пугачёва, которая просто отправила эмодзи цветов.

Ранее Пресняков выразил недовольство тем, что его воспринимают исключительно как «внука Аллы Пугачёвой», а не как самостоятельного артиста. В ироничной форме он опубликовал видео с одного из своих концертов, сопроводив его провокационной подписью: «Внук Пугачёвой? Да он лох позорный». Позже Пресняков пояснил, что подобные эпатажные высказывания помогают ему привлекать внимание в социальных сетях.

Николь Вербер
