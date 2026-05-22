22 мая, 10:07

Спасатели выносят детей из-под завалов в Старобельске, несмотря на угрозу БПЛА

Обложка © МАХ / Леонид Пасечник

В ЛНР продолжается разбор завалов после удара, при этом спасательные работы идут в условиях повторной угрозы беспилотников. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

«Спасатели извлекают пострадавших детей и тела погибших, несмотря на повторную угрозу БПЛА противника», написала Львова-Белова в своём телеграм-канале.

По её данным, в момент удара внутри находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет и один взрослый. На месте работают спасатели, медики и правоохранительные органы, продолжается извлечение пострадавших и погибших.

Не менее 35 детей получили ранения различной степени тяжести – из них восемь доставлены в учреждение здравоохранения. Состояние здоровья троих оценивается как тяжёлое. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

«Дети вместо карателей»: В Госдуме сравнили удар ВСУ по колледжу в ЛНР с преступлениями гитлеровцев

Ранее в Кремле назвали чудовищным преступлением удар по зданиям Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ответственные за этот теракт должны понести заслуженное наказание.

