Спасатели выносят детей из-под завалов в Старобельске, несмотря на угрозу БПЛА

В ЛНР продолжается разбор завалов после удара, при этом спасательные работы идут в условиях повторной угрозы беспилотников. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

«Спасатели извлекают пострадавших детей и тела погибших, несмотря на повторную угрозу БПЛА противника», — написала Львова-Белова в своём телеграм-канале.

По её данным, в момент удара внутри находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет и один взрослый. На месте работают спасатели, медики и правоохранительные органы, продолжается извлечение пострадавших и погибших.

Не менее 35 детей получили ранения различной степени тяжести – из них восемь доставлены в учреждение здравоохранения. Состояние здоровья троих оценивается как тяжёлое. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Ранее в Кремле назвали чудовищным преступлением удар по зданиям Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ответственные за этот теракт должны понести заслуженное наказание.