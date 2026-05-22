Песков назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР чудовищным преступлением
© VK / ГУ МЧС России по ЛНР
Удар по колледжу в Старобельске в Кремле расценили как чудовищное преступление со стороны ВСУ. Такую характеристику действиям киевского режима дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это очередное преступление киевского режима. Удар по объекту образования, где дети и молодые люди. Это чудовищное преступление», — заявил он.
По его словам, ответственные за этот теракт должны, как и киевский режим в целом, понести заслуженное наказание.
Напомним, что трагедия произошла 22 мая украинские военные нанесли удар по зданию, где проживали учащиеся местного колледжа. Жертвами стали минимум четыре человека, более 35 пострадали. Минздрав уточнил, что восемь раненых были госпитализированы. Под завалами до сих пор могут оставаться люди. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
