Песков назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР чудовищным преступлением

Удар по колледжу в Старобельске в Кремле расценили как чудовищное преступление со стороны ВСУ. Такую характеристику действиям киевского режима дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это очередное преступление киевского режима. Удар по объекту образования, где дети и молодые люди. Это чудовищное преступление», — заявил он.

По его словам, ответственные за этот теракт должны, как и киевский режим в целом, понести заслуженное наказание.