Лантратова вступилась за самозанятую после уголовки из-за 56 рублей

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова выступила в защиту предпринимательницы из Воронежской области, на которую завели уголовное дело за сокрытие незначительной суммы дохода.

«Это та самая ситуация, когда закон соблюдён, а справедливость потерялась. Мы обратились в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с просьбой провести объективное и гуманное расследование, чтобы оценить ситуацию по-человечески, с точки зрения разумности и соразмерности наказания», — отметила Лантратова.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уже затребовал доклад по этому делу. Также Лантратова выразила благодарность омбудсмену по правам человека в Воронежской области Сергею Канищеву, который поддержал Елизавету и тоже встал на защиту здравого смысла.

Речь идёт о Елизавете Пигуль, получившей социальный контракт на открытие кабинета по наращиванию ресниц. По условиям соглашения, её ежемесячный доход не должен был превышать 13 444 рублей. Однако три месяца подряд она превышала этот лимит всего на 56 рублей — в сумме за три месяца вышло 168 рублей. Несмотря на столь незначительное нарушение, в отношении женщины возбудили уголовное дело.