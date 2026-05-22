22 мая, 10:44

Менеджер звезды сериала «Солдаты» Маклакова опровергла его госпитализацию

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Сообщения о госпитализации актёра Алексея Маклакова не соответствуют действительности. Об этом заявила его супруга Анна.

«С Алексеем всё в порядке, он едет на примерку, вчера играл в спектакле. Это всё неправда! Ни один из разов, что про него писали, неправда! Не понимаю, какая сволочь придумывает это, вы все просто заколебали»,цитирует представителя актёра Super.Ru.

Ранее в январе артист уже опровергал похожие слухи о своём здоровье, отмечая, что подобные сообщения не соответствуют действительности.

Алексей Маклаков — советский и российский актёр театра и кино, певец, заслуженный артист РФ. Родился 6 января 1961 года в Новосибирске. Известность и народную любовь ему принесла роль старшего прапорщика Олега Шматко в телесериале «Солдаты». Среди других заметных работ — роли в фильмах «Ночной Дозор» и «Дневной Дозор», а также в картине «Майор Гром: Чумной Доктор». Маклаков также известен своей работой в театрах, включая «Ленком», куда он был принят в 2021 году.

Полина Никифорова
