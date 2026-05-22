Reuters: ЕС боится ядерного удара Трампа по Ирану и ответа России по Украине

Дерзкие заявления президента США Дональда Трампа в сторону Тегерана породили у европейских дипломатов тревогу: в ходе потенциального ближневосточного конфликта Вашингтон не исключает применения ядерного оружия против Ирана. Об этом пишет агентство Reuters.

«Когда 7 апреляТрамп предупредил Иран, что «ночью погибнет целая цивилизация», европейский дипломат в Вашингтоне заявил, что его правительство срочно нуждается в ответе на пугающий вопрос: рассматривал ли президент США возможность применения ядерного оружия?» — говорится в материале.

Как пишет агентство, европейские кабинеты министров незамедлительно запросили у Госдепартамента США разъяснений, но там не смогли чётко пояснить, какие именно действия подразумевал Трамп и к чему на практике приведут его высказывания.

Помимо этого, в Европе высказывали опасения, что подобную риторику может присвоить себе Россия и оправдать ею аналогичные угрозы в адрес Украины.

Ранее сообщалось, что администрация США выдвинула Ирану требования по ядерной программе. Как уточнила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, Соединённые Штаты ожидают реакции иранской стороны, а именно — согласия на передачу накопленного в стране обогащённого урана.