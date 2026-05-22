Сочинские бананы проверят на содержание полезных веществ и сравнят с импортными

Урожай бананов из экспериментальной теплицы в Сочи передали специалистам для лабораторного анализа. Эксперты должны выяснить состав плодов и определить уровень содержания полезных веществ. Об этом РИА «Новости» сообщил глава крестьянского хозяйства «100 гектар» Андрей Платонов — младший.

Срез плодов провели в среду, когда они достигли стадии технической зрелости. После этого урожай направили в лабораторию Новороссийска для комплексного исследования. Как пояснил Платонов-младший, именно в таком состоянии бананы лучше всего подходят для перевозки на дальние расстояния. По аналогичной схеме фрукты собирают в Эквадоре перед отправкой в Россию.

Во время экспертизы специалисты изучат состав мякоти и определят содержание полезных элементов. Анализ проведут в два этапа — сначала на ранней стадии созревания, а затем после полного дозревания плодов.

«Мы также закупили бананы в магазинах для экспертизы и сейчас ждём результата, чтобы сравнить, какого качества наши бананы», — добавил он.

Часть урожая при этом оставили дозревать по специальной технологии, которую обычно используют при транспортировке фруктов на большие расстояния.

Ранее сообщалось, что бананы могут помогать организму справляться со стрессом и влиять на эмоциональное состояние человека. В мякоти содержится триптофан — незаменимая аминокислота, которую организм получает только из пищи. Позже это вещество преобразуется в серотонин, отвечающий за настроение, память и внимание, а также в мелатонин, влияющий на сон и биологические ритмы.