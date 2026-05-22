Россия и США несут ответственность за судьбы мира, заявил Рябков

Россия и США, как ведущие ядерные державы, несут особую ответственность за глобальную безопасность. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью «Ведомостям».

По его мнению, несмотря на существующие разногласия, обеим странам крайне важно продолжать усилия по улучшению отношений, поскольку без полноценного диалога и сотрудничества между Москвой и Вашингтоном сложно представить себе существенное улучшение мировой обстановки. Рябков также отметил роль президента США Дональда Трампа в поиске путей для возобновления двустороннего диалога.

«Сложно представить себе сценарий существенной нормализации ситуации в мире в отсутствие полноценного диалога и сотрудничества между Россией и США», — подчеркнул Рябков.

Ранее Рябков опроверг слухи о замедлении диалога между Россией и Соединёнными Штатами. Дипломат подчеркнул, что, быстро продвинувшись в прошлом году на направлениях, где многолетний простой наносил ущерб обеим сторонам, Москва и Вашингтон теперь переходят к решению более сложных и многоплановых проблем.