Мужчины-пенсионеры в России получают немного больше женщин

Средний размер пенсии у российских мужчин оказался выше, чем у женщин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Социального фонда России.

С начала текущего года средняя пенсия мужчин достигла 25 353 рублей в месяц. Женщины в среднем получают 25 204 рубля. Таким образом, выплаты представителям сильного пола превышают женские на 149 рублей.

В целом по стране средний размер пенсионных выплат по итогам апреля составил почти 25,4 тысячи рублей. Среди неработающих пожилых граждан этот показатель выше: они получают в среднем 25,8 тысячи рублей — на 400 рублей больше, чем усреднённое значение по всем пенсионерам.

Несмотря на некоторый прирост, эксперты сходятся во мнении, что выплаты значительной части россиян остаются на низком уровне. Особенно остро проблема стоит на фоне роста цен и коммунальных платежей.

Доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец обращает внимание: пожилым гражданам зачастую выгоднее продолжать трудиться даже после достижения пенсионного возраста. Дополнительный заработок позволяет хотя бы частично компенсировать разрыв между реальными потребностями и размером государственного обеспечения.

