В Туве возбудили второе дело после странных уколов в детском саду

Уголовное дело о халатности возбудили в Туве после сообщения о том, что в детском саду Кызыла воспитанникам делали уколы. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.

«В социальных медиа размещена публикация, согласно которой в одном из дошкольных общеобразовательных учреждений Кызыла применяются недозволительные методы воспитания, сопряжённые с применением насилия в отношении воспитанников», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ. До этого было возбуждено дело по статье 156 УК РФ — «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

Напомним, в Кызыле полиция начала проверку после заявлений матерей о том, что их четырёхлетним детям в детском саду ставили уколы шприцем. Несколько женщин обратились в полицию. Они рассказали, что обнаружили у малышей на ягодицах следы, похожие на уколы. Со слов самих детей, их уводили в туалетную комнату, где воспитатель и его помощник делали им инъекции.