Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 11:40

В Туве возбудили второе дело после странных уколов в детском саду

В Туве возбудили дело о халатности после уколов детям в детском саду Кызыла

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / angellodeco

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / angellodeco

Уголовное дело о халатности возбудили в Туве после сообщения о том, что в детском саду Кызыла воспитанникам делали уколы. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.

«В социальных медиа размещена публикация, согласно которой в одном из дошкольных общеобразовательных учреждений Кызыла применяются недозволительные методы воспитания, сопряжённые с применением насилия в отношении воспитанников», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ. До этого было возбуждено дело по статье 156 УК РФ — «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

В тувинском Кызыле после скандала с уколами уволили воспитателей детсада
В тувинском Кызыле после скандала с уколами уволили воспитателей детсада

Напомним, в Кызыле полиция начала проверку после заявлений матерей о том, что их четырёхлетним детям в детском саду ставили уколы шприцем. Несколько женщин обратились в полицию. Они рассказали, что обнаружили у малышей на ягодицах следы, похожие на уколы. Со слов самих детей, их уводили в туалетную комнату, где воспитатель и его помощник делали им инъекции.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • СК РФ
  • Дети
  • Криминал
  • Происшествия
  • Тыва, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar