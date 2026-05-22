Емельяненко объяснил, почему продолжает ходить с палочкой после операции

Боец ММА Александр Емельяненко продолжает восстановление после операции на позвоночнике и пока передвигается с палочкой. Он объяснил, что причина — последствия невралгии. В марте 2025 года у спортсмена диагностировали межпозвоночную грыжу, которая, по его словам, «передавила спинной мозг» и привела к временному отказу ног.

«У меня невралгия. Ты в голове шагаешь и делаешь шаг, а я шагаю, но нога остаётся на месте. У тебя сигнал сразу идёт из головы в ногу, а у меня путается. Палочка как опора. Если сконцентрироваться и сосредоточиться, то я могу и без неё ходить. Но у меня стабилизации нет», — цитирует спортсмена Sport24.

По словам бойца, восстановление идёт неравномерно: после тренировок возможны как улучшения, так и ухудшения состояния. Он рассчитывает постепенно вернуться к нормальной ходьбе.

Напомним, что Емельяненко перенёс серьёзную операцию на позвоночнике после того, как грыжа привела к защемлению спинного мозга. В наиболее тяжелый период у бойца отнялись ноги, а на восстановление, по оценкам врачей, могло уйти до десяти месяцев.