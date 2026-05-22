Минпромторг: Россия способна выпускать до 15 млн БПЛА в год

Российская промышленность может производить до 15 миллионов беспилотников в год разных классов и назначений. Об этом заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак. Оценка производственных возможностей была представлена на пресс-конференции в ТАСС, посвящённой форуму беспилотных систем «Крылья Сахалина», который пройдёт в Южно-Сахалинске 3-4 июля.

По словам представителя Минпромторга, речь идёт обо всех типах беспилотных авиационных систем — от лёгких до тяжёлых моделей.

«Наша промышленность сегодня в год миллионов 15 произвести в состоянии совершенно точно», — отметил он.

Шпак отметил, что ключевой вопрос заключается не только в объёмах выпуска, но и в эффективности применения технологий. Важно производить технику, которая действительно востребована и приносит экономический эффект. Отдельно он подчеркнул необходимость глубокой локализации производства. Это, по его словам, позволит повысить конкурентоспособность за счёт развития отечественной электроники, алгоритмов управления и современных материалов.

Ранее сообщалось, что работы по созданию российского регионального самолёта ТВРС-44 «Ладога» временно приостановлены. Накопленные технические разработки планируется передать в распоряжение Министерства обороны РФ. На базе проекта могут создать несколько вариантов воздушного судна — грузовой с рампой, модификацию с боковой дверью либо пассажирскую версию.