«Невозможно управлять континентом через Excel»: в ЕП раскритиковали реформу фон дер Ляйен

Желание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сократить несколько департаментов вызывает обеспокоенность в Европарламенте. Об этом сообщила евродепутат от фракции «Зелёные — Европейский свободный альянс» Кристина Гуарда.

«Невозможно управлять многообразным континентом с помощью одной-единственной электронной таблицы [Excel] из Брюсселя», — сказала она в комментарии изданию Politico.

Депутат ЕП запустила петицию с требованием к фон дер Ляйен пересмотреть реформу исполнительной власти союза. В ходе этой реформы несколько департаментов могут быть упразднены или объединены между собой.

Согласно документу, упразднение департаментов станет «противоречивым политическим сигналом».

Ранее Life.ru сообщал, что Урсула фон дер Ляйен сочла отказ ФРГ от атомной энергетики ошибкой. По её словам, если Европа действительно намерена бороться с изменением климата, то газ и уголь наносят куда больший вред, чем атомная генерация. Она подчеркнула, что отказ от АЭС выглядит неверным шагом.