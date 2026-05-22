Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 11:42

«Невозможно управлять континентом через Excel»: в ЕП раскритиковали реформу фон дер Ляйен

В ЕП испугались, что Еврокомиссия превратится в «одну таблицу Excel»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Желание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сократить несколько департаментов вызывает обеспокоенность в Европарламенте. Об этом сообщила евродепутат от фракции «Зелёные — Европейский свободный альянс» Кристина Гуарда.

«Невозможно управлять многообразным континентом с помощью одной-единственной электронной таблицы [Excel] из Брюсселя», — сказала она в комментарии изданию Politico.

Депутат ЕП запустила петицию с требованием к фон дер Ляйен пересмотреть реформу исполнительной власти союза. В ходе этой реформы несколько департаментов могут быть упразднены или объединены между собой.

Согласно документу, упразднение департаментов станет «противоречивым политическим сигналом».

«Европа не справится»: Смелые слова фон дер Ляйен о России вызвали тревогу на Западе
«Европа не справится»: Смелые слова фон дер Ляйен о России вызвали тревогу на Западе

Ранее Life.ru сообщал, что Урсула фон дер Ляйен сочла отказ ФРГ от атомной энергетики ошибкой. По её словам, если Европа действительно намерена бороться с изменением климата, то газ и уголь наносят куда больший вред, чем атомная генерация. Она подчеркнула, что отказ от АЭС выглядит неверным шагом.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Европарламент
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar