В Кремле раскрыли причину отмены встречи Путина с ульяновским губернатором

Президент России Владимир Путин проведет встречу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских в ближайшие две недели. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что ранее запланированная на 21 мая встреча была отменена по техническим причинам и состоится в новом формате через одну-две недели.

«Встреча состоится через неделю или через две», — сказал Песков журналистам.

Ранее сообщалось, что Путин в пятницу, 22 мая, проведёт встречу с выпускниками программы «Время Героев». Отметим, что подавляющее большинство тех, кто прошёл через первый поток, уже получили назначения в федеральных, муниципальных и региональных органах власти.