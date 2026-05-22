Власти Краснодара усилили мониторинг водохранилища на фоне проливных дождей

В Краснодаре несколько дней подряд идут сильные проливные дожди, которые вызывают подтопления улиц и перебои в работе общественного транспорта. Власти перевели городские службы в режим повышенной готовности. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Краснодара. Там отметили, что уделяют особое внимание Краснодарскому водохранилищу.

Цифры утра 22 мая внушают сдержанный оптимизм. Приток воды в гидроузле зафиксирован на уровне 998 кубических метров в секунду. Для сравнения, годом ранее параметр составлял лишь 631 кубометр.

Сброс воды при этом держат на отметке 900 кубов. Уровень зеркала достиг нормальной подпорной планки в 32,75 метра, которая считается наивысшей для обычных условий.

Общий объём оценивается в 1798 миллионов кубических метров. Это 64% от общей ёмкости резервуара. Критический порог, при котором начинается форсированный режим, находится на высоте 35,23 метра.

Поводом для пристального контроля стал инцидент в соседнем регионе. 20 мая из-за аварийного спуска на Ставрополье резко поднялась вода в Кубани и Урупе, что привело к эвакуации некоторых кварталов Армавира. К утру 21-го числа там удалось стабилизировать положение.

Расслабляться рано: до 25 мая в крае (за исключением Сочи) действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют мощные дожди с грозами, град и шквалы до 25 метров в секунду. На реках ожидаются подъёмы выше неблагоприятных отметок.

Напомним, что Краснодарский край переживает удар стихии. Потепление пришло вместе с грозами и ливнями. Первыми пострадали фермеры — град побил урожай клубники. Потом дожди обрушились на краевую столицу: за пару часов выпала двухмесячная норма осадков.