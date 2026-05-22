Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 11:34

Минобороны РФ: Силы ПВО сбили 65 украинских беспилотников за шесть часов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

С 8:00 до 14:00 мск дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, цели были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей, а также в пределах Московского региона.

В Минобороны уточнили, что все беспилотники были своевременно обнаружены и ликвидированы дежурными средствами ПВО.

Гусев: В Воронежской области повреждён объект инфраструктуры при атаке ВСУ
Гусев: В Воронежской области повреждён объект инфраструктуры при атаке ВСУ

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО в течение ночи перехватили и ликвидировали 217 украинских беспилотников самолётного типа. Атака стала одной из наиболее масштабных за последнее время и затронула значительную часть центральных регионов страны, включая столицу.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar