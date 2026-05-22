Минобороны РФ: Силы ПВО сбили 65 украинских беспилотников за шесть часов

С 8:00 до 14:00 мск дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, цели были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей, а также в пределах Московского региона.

В Минобороны уточнили, что все беспилотники были своевременно обнаружены и ликвидированы дежурными средствами ПВО.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО в течение ночи перехватили и ликвидировали 217 украинских беспилотников самолётного типа. Атака стала одной из наиболее масштабных за последнее время и затронула значительную часть центральных регионов страны, включая столицу.