Сотрудницу Института философии РАН обвинили в мошенничестве после обысков

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Институте философии Российской академии наук (РАН). Как передаёт РБК, ссылаясь на источник в силовых ведомствах, в результате следственных действий была задержана старший научный сотрудник и философ Светлана Месяц. Ей инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, однако детали уголовного дела пока не разглашаются.

По имеющейся информации, задержание Месяц может быть обусловлено связями с экс-руководителем института Анатолием Черняевым и финансовыми потоками, поступавшими в учебное заведение в виде грантов. Сам Черняев воздержался от комментариев.

Этот случай напоминает прошлогоднее задержание Натальи Ильиной, бывшего ректора Псковского государственного университета. Её обвинили в хищении бюджетных средств, в частности, в фиктивном трудоустройстве и незаконном получении около 10 миллионов рублей. Кроме того, следствие установило, что Ильина присвоила более 15 миллионов рублей, выплачивая сотрудникам завышенные премии с последующим возвратом части средств. В результате ей инкриминировали мошенничество в крупном размере и превышение должностных полномочий. В суде 27 января Ильина признала свою вину по всем 17 эпизодам и выразила раскаяние.