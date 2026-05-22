Сандро Шварц снова стал главным тренером московского ФК «Динамо»

Немецкий специалист Сандро Шварц назначен на пост главного тренера московского футбольного клуба «Динамо». Об этом официально объявила пресс-служба бело-голубых в телеграм-канале ФК.

«Контракт рассчитан на три года до лета 2029-го», — уточнили они.

Пресс-служба также рассказала, что Шварц возьмётся за работу во время летних сборов. Помимо этого, они напомнили, что в бытность Шварца у руля команды — с 2020 по 2022 год — «Динамо» сумело завоевать бронзовые награды российского первенства, что случилось с клубом впервые за 14 лет, плюс коллектив пробился в финальный матч Кубка страны.

47-летний Шварц также работал в «Майнц 05», «Герте» и «Нью-Йорк Ред Буллз».

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» завершает сотрудничество с главным тренером Роланом Гусевым. Представители ФК поблагодарили его за проделанную работу и пожелали успехов в дальнейшей работе.