«Лучше, чем в Европе»: Британец удивился жизни в Хабаровске и разрушил стереотипы о России

Британский турист Ник, приехавший в Хабаровск из Ноттингема, поделился впечатлениями о российском городе и заявил, что он превзошёл его ожидания. Ролик с размышлениями он опубликовал в соцсетях.

По его словам, он отметил, что в Хабаровске, в отличие от Великобритании и многих европейских стран, вечером жизнь не замирает: заведения остаются открытыми, а город продолжает активно жить и двигаться. Иностранец показал вечерние улицы, где люди гуляют, катаются на велосипедах и роликах, пользуясь тёплой погодой.

Ник отметил, что распространённое в Европе представление о России как о «скучной и унылой стране», по его мнению, не соответствует действительности. Он добавил, что убедился в обратном на собственном опыте.

Кроме того, он заявил, что считает российских людей очень открытыми, а энергетику городов — одной из самых сильных в Европе.

Кстати, видимо, в Европе действительно начинают что-то понимать: среди иностранцев фиксируется рост интереса к переезду в Россию. Число заявлений на разрешение на временное проживание увеличилось с 2275 на конец октября 2025 года до примерно 3400 в настоящее время. Таким образом, показатель за полгода вырос примерно в полтора раза. Причём именно Германия остаётся одним из лидеров по числу желающих сменить страну проживания.