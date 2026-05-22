«Решают не только по тестам»: Названы главные качества для успешного отбора в космонавты
Психолог Шевченко: Космонавты должны обладать чувством юмора и критичностью
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff
Ведущий психолог Центра подготовки космонавтов Жанна Шевченко в беседе с RT рассказала, как проходит профессиональный психологический отбор. Его цель — изучить личность претендента и спрогнозировать успешность его обучения. На этом этапе отсев составляет 50%.
«Отсеиваем мы людей лишь по несоответствию профессионально важным качествам космонавта», — пояснила специалист. Решение принимается не только на основе тестов: психологи изучают анкеты, наблюдают за кандидатами на физкультуре, медицине и экзаменах.
Для прохождения отбора будущий космонавт должен обладать сформированной профессиональной мотивацией, психологической зрелостью, высокой общей одарённостью, склонностью к монотонной деятельности, стрессоустойчивостью. Важны также внимание, память, коммуникабельность, высокая критичность к себе и умение ладить с людьми.
Отдельно психолог упомянула наличие чувства юмора и сильный уравновешенный тип нервной деятельности. Часто специалист понимает исход ещё на первом собеседовании, но решение принимается только по результатам комплексного тестирования.
А ранее Life.ru писал, что оклад начинающего космонавта в России составляет 180 тысяч рублей. Космонавт первого класса может получать до 500 тысяч рублей. Инструктор-космонавт получает от 450 до 550 тысяч рублей.
