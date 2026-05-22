Киев изменит обнуление режима, заявил Картаполов после атаки ВСУ по детям в ЛНР

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал атаку ВСУ на учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске (ЛНР), заявив РИА «Новости», что подобные действия, по его мнению, носят системный характер.

Он отметил, что удары регулярно наносятся по невоенным объектам, что отражает сущность киевского режима. Также политик выразил мнение, что завершить конфликт можно только достижением целей специальной военной операции.

Отдельно Картаполов заявил, что изменить ситуацию невозможно без полного прекращения существования нынешнего политического режима на Украине.

Вооружённые силы Украины атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР четырьмя беспилотниками самолётного типа. В результате попаданий часть пятиэтажного здания обрушилась — до уровня второго этажа. Во время удара внутри находились 86 студентов в возрасте от 14 до 18 лет, а также один работник учреждения. Погибли четыре человека, ещё около 35 получили ранения различной степени тяжести. До сих пор под завалами находятся люди.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте, расценив произошедшее как целенаправленную атаку на гражданский объект. Российские официальные лица, включая пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, назвали инцидент тяжёлым преступлением и заявили о планах передать информацию в международные организации.