Врачи семь лет «лечили» мужчину от несуществующего рака
Житель Великобритании Саймон Пирсон семь лет проходил тяжёлое лечение от якобы неизлечимого рака крови, которого у него на самом деле не было. Об этом сообщает Mirror.
41-летнему мужчине ошибочно поставили диагноз редкого онкологического заболевания и генетической болезни. Позднее выяснилось, что пациент был здоров. За это время он перенёс 42 болезненные процедуры, связанные с «очисткой крови», будучи уверенным, что борется за жизнь. По его словам, страх перед смертью и переживания за детей сопровождали его всё это время.
Истина вскрылась лишь спустя семь лет, когда медсестра усомнилась в диагнозе, а повторные анализы не подтвердили наличие болезни. Пирсон заявил, что испытал шок и чувство потери реальности, когда узнал правду, и намерен добиваться справедливости через суд.
Медицинское учреждение принесло извинения, признав, что ошибка была связана с клиническими неточностями, и пообещало пересмотреть внутренние процедуры, чтобы исключить подобные случаи в будущем.
