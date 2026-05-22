Британская полиция расследует возможные секс-преступления бывшего принца Эндрю

Британские правоохранительные органы начали проверку возможных сексуальных преступлений, в которых может быть замешан бывший принц Эндрю. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на собственный источник.

По данным журналистов, правоохранители намерены допросить женщину, не являющуюся британской подданной. Она утверждает, что в 2010 году её привозили в Виндзорскую резиденцию герцога для интимных целей. С момента ареста принца полиция уже опросила множество свидетелей. Помимо возможных сексуальных преступлений, экс-члена королевской семьи проверяют на мошенничество, коррупцию и препятствование правосудию. Сыщики также запросили у США неотредактированные файлы по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна.

Самого экс-принца задержали 19 февраля — в 66-й день рождения. Его подозревают в том, что, работая спецпредставителем Лондона по международной торговле и инвестициям, он сливал конфиденциальную информацию Эпштейну. Через несколько часов Эндрю отпустили. Формальных обвинений ему пока не предъявили, расследование продолжается.

Ранее младший министр по торговой политике Великобритании Крис Брайант заявил, что Министерство торговли приступило к изучению связей экс-принца Эндрю с финансистом Джеффри Эпштейном. Ведомство уже подняло собственные документы, которые относятся к периоду, когда брат короля занимал должность специального представителя по международной торговле. Параллельно аналогичные поиски поручено начать МИДу и аппарату кабинета министров. Часть запрашиваемых материалов датирована 2001 годом и ранее.