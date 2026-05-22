Суд отправил сотрудницу РАН под домашний арест по делу о крупном мошенничестве

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для старшего научного сотрудника Института философии РАН Светланы Месяц. Решение было принято по ходатайству следствия. Об этом сообщили ТАСС в суде, уточнив, что просьба органов предварительного расследования была удовлетворена в полном объёме.

О задержании Месяц в рамках следственных действий стало известно сегодня днём. Ей вменяется участие в предполагаемом мошенничестве, однако подробности уголовного дела пока не раскрываются.

По имеющимся данным, дело может быть связано с финансовыми потоками и грантовым финансированием института, а также с возможными контактами с бывшим руководством учреждения. При этом бывший глава Института философии РАН Анатолий Черняев комментариев не давал.