800 дольщиков без домов: Суд арестовал имущество застройщика Джулая на 1,3 млрд рублей

Суд арестовал активы новосибирского застройщика на 1,3 млрд, потерпевших — 800
Обложка © Управление Судебного департамента в Новосибирской области
Новосибирский областной суд арестовал имущество директора ООО «Дискус-Строй» Алексея Джулая на сумму 1,3 млрд рублей. Он обвиняется в мошенничестве при строительстве многоквартирных домов.
«Новосибирский областной суд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры на судебный акт об аресте активов создателя и руководителя ГК «Дискус». В итоге наложен арест на имущество на сумму 1,3 млрд рублей», - сказали в региональной прокуратуре.
Арест наложен как на личные активы Джулая, так и на имущество подконтрольных ему юрлиц. В прокуратуре пояснили, что это сделано для обеспечения возможного приговора и исков потерпевших.
По версии следствия, с 2019 по 2023 год обвиняемый привлекал деньги граждан — членов жилищно-строительных кооперативов — на возведение домов. Однако обязательства застройщик, как считают правоохранители, не выполнил, а жильё не достроил. Ущерб более чем 800 потерпевшим оценивается свыше чем в 1,2 млрд рублей. Часть средств, по данным дела, была легализована через сделки с подконтрольными организациями и обналичивание. Обвиняемый частично возместил ущерб за счёт строительства домов на сумму более 700 млн рублей.
