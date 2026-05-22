Возвращение легенды: Paul van Dyk выступит в Москве и Сочи после восьмилетнего перерыва

Популярный диджей, музыкант и продюсер Пол ван Дайк анонсировал своё возвращение в Россию. Как он сообщил РИА «Новости», в январе следующего года он даст концерты в Москве и Сочи, впервые за последние восемь лет.

Организацией выступлений займется концертное агентство Say Agency. Артист выразил свою любовь к России и предвкушение встречи с публикой, отметив, что хочет увидеть, как изменилась Москва, и обещает два незабываемых шоу.

«Я люблю Россию, давно тут не был и всегда с теплотой вспоминаю свои выступления у вас. Я рад, что наконец выпала возможность вернуться к вам и устроить подарок зрителям из России на Новый год», — сказал артист.

7 января Москва примет концерт Paul van Dyk на площадке VK Stadium, а Сочи – в «Роза Холле».

Маттиас Пауль, более известный как Paul van Dyk, является ключевой фигурой в формировании современной клубной культуры. Его вклад отмечен двумя титулами лучшего диджея планеты по версии DJ Mag (2005, 2006) и исторической номинацией на Grammy в танцевальном жанре. Такие хиты, как For an Angel и Nothing But You, стали гимнами поколения. Сегодня, спустя три десятилетия на сцене, творчество Paul van Dyk переживает новый всплеск интереса, особенно в социальных сетях, что подтверждается его возвращением в топ-40 мировых рейтингов в 2024 году.

А ранее американский рэпер Flo Rida несколько раз признался в любви российской публике на концерте в Москве. Артист выступил на «ЦСКА Арене».