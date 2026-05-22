Глава ВОЗ Гебреисус: Число инфицированных хантавирусом на Hondius выросло до 12

Количество лабораторно подтверждённых случаев инфицирования хантавирусом среди людей, связанных с круизным судном MV Hondius, увеличилось до 12 — заболевание диагностировали у ещё одного члена экипажа, эвакуированного с лайнера ранее. Такую сводку озвучил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

На брифинге в Женеве руководитель ВОЗ сообщил, что нидерландская сторона подтвердила свежий случай заражения у моряка, сошедшего на берег на Тенерифе. Заболевшего репатриировали на родину в Нидерланды, и с того момента он находится на самоизоляции.

Гебреисус добавил, что, начиная со 2 мая, когда ВОЗ впервые проинформировала общественность о вспышке болезни, новых летальных исходов от хантавируса зафиксировано не было. Всего их три.

Ранее Life.ru сообщал, что заражённый хантавирусом лайнер MV Hondius прибыл в порт Роттердама. После швартовки всех находящихся на борту отправят на строгий медицинский карантин. Сам лайнер специалисты проверят в усиленном режиме безопасности.

Напомним, вспышка хантавируса на круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из аргентинской Ушуайи, вызвала международный резонанс. На борту были выявлены случая заражения опасным штаммом «Андес», который способен передаваться от человека к человеку. По предварительным выводам, распространению инфекции в замкнутом пространстве судна способствовал тесный контакт между пассажирами после того, как первый заболевший заразился на суше. Инцидент потребовал масштабной международной операции: лайнер прибыл к Тенерифе, после чего сотни пассажиров из более чем 20 стран были экстренно репатриированы и помещены на длительный карантин. ВОЗ при этом охарактеризовала глобальный риск как низкий.