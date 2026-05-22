КамАЗ отменил четырёхдневку для сотрудников из-за роста заказов

Генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин отменил четырехдневную рабочую неделю, введённую в марте 2026 года. Это решение связано с ростом заказов, вызванным успешным продвижением продукции на рынке.

Пресс-служба компании пояснила, что увеличение производственных планов, направленных на расширение модельного ряда, модернизацию и адаптацию к рынку, потребовало возвращения к полной рабочей неделе.

«Эффективная политика продвижения камазовской техники на рынок позволила нарастить объём заказов на ближайшие месяцы, что обеспечило увеличение производственного заказа», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ узнали об уходе с российского рынка китайских автобрендов SWM и Kaiyi. Машины собирались на калининградском «Автоторе», в минувшем году их продажи практически сошли на нет.