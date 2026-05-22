«Интерфейс скорректирован»: В S7 Airlines сделали заявление после ситуации со страховками

Авиакомпания S7 Airlines прокомментировала предостережение Роспотребнадзора, которое обязывает перевозчика убрать со своего сайта «тёмный паттерн» — автоматическую галочку о покупке платной страховки. В компании заявили, что интерфейс уже скорректировали и к административной ответственности их пока не привлекают.

«Ранее авиакомпания уже проводила работу по корректировке сервиса оформления билета и приобретения страховки. Интерфейс был скорректирован в соответствии с предъявляемыми обязательными требованиями», — заявили Life.ru в пресс-службе авиаперевозчика.

Также в авиакомпании отметили, что пока не привлекаются к административной ответственности, а само предостережение рассматривается «в установленном порядке».

Ранее сообщалось, что авиакомпанию S7 обязали прекратить практику автоматического добавления платной страховки при покупке билетов — услуга скрывалась в заранее проставленной «галочке», из-за чего пассажиры часто не замечали её включения в заказ. Подобная схема могла приносить участникам рынка сотни миллионов рублей ежегодно.