«Интерфейс скорректирован»: В S7 Airlines сделали заявление после ситуации со страховками
В S7 Airlines заявили, что убрали автоматическую галочку о покупке страховки
Авиакомпания S7 Airlines прокомментировала предостережение Роспотребнадзора, которое обязывает перевозчика убрать со своего сайта «тёмный паттерн» — автоматическую галочку о покупке платной страховки. В компании заявили, что интерфейс уже скорректировали и к административной ответственности их пока не привлекают.
«Ранее авиакомпания уже проводила работу по корректировке сервиса оформления билета и приобретения страховки. Интерфейс был скорректирован в соответствии с предъявляемыми обязательными требованиями», — заявили Life.ru в пресс-службе авиаперевозчика.
Также в авиакомпании отметили, что пока не привлекаются к административной ответственности, а само предостережение рассматривается «в установленном порядке».
Ранее сообщалось, что авиакомпанию S7 обязали прекратить практику автоматического добавления платной страховки при покупке билетов — услуга скрывалась в заранее проставленной «галочке», из-за чего пассажиры часто не замечали её включения в заказ. Подобная схема могла приносить участникам рынка сотни миллионов рублей ежегодно.
