Петербуржец взбеленился из-за шума в коммуналке и убил соседа кувалдой

Конфликт из-за шума в коммунальной квартире Выборгского района привёл к убийству. 66-летний петербуржец получил смертельный удар кувалдой от соседа и скончался на месте. Всё произошло в доме на улице Руднева, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

Тело мужчины нашли на лестничной площадке. Нападавший попытался замести следы и ушёл, но его задержали в кафе неподалёку. Кувалду изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

