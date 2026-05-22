22 мая, 13:23

Петербуржец взбеленился из-за шума в коммуналке и убил соседа кувалдой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seamm

Конфликт из-за шума в коммунальной квартире Выборгского района привёл к убийству. 66-летний петербуржец получил смертельный удар кувалдой от соседа и скончался на месте. Всё произошло в доме на улице Руднева, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

Тело мужчины нашли на лестничной площадке. Нападавший попытался замести следы и ушёл, но его задержали в кафе неподалёку. Кувалду изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

А ранее Life.ru писал, что в Петербурге задержали мужчину, который напал на свою спутницу, затем избил и пытался задушить её заступника. Пострадавшего госпитализировали с травмой головы и следами удушения на шее.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Дарья Нарыкова
