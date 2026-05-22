«Ответные меры уже приняты»: В Госдуме пригрозили США из-за ракет Typhon в Японии

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что размещение США в Японии ракетных комплексов Typhon требует ответных мер. Радиус действия этих ракет перекрывает не только Россию, но и КНДР с Китаем.

Депутат подчеркнул, что это должно вызывать опасения всего дружественного блока. Ответные меры включают весь комплекс военных мероприятий, способных противостоять любым ракетным комплексам: системы ПВО и другие действия, которые могут свести на нет нахождение американских ракет в Японии. Решения уже проработаны.

Колесник также заявил, что необходимо усиливать Дальний Восток из-за наличия вокруг недружественных России стран.

А ранее Life.ru рассказывал, что в начале мая Пентагон испытал «раздражающую Китай» установку Typhon в ходе учений в Азии. Стартовав в центральной части Филиппин, боеприпас пролетел 995 километров и ровно через 61 минуту поразил заданную цель.