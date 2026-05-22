Сотрудницу РАН Месяц арестовали по делу о мошенничестве с «наследием Аристотеля»

Старшего научного сотрудника Института философии РАН Светлану Месяц арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает РБК, Уголовное дело связано с реализацией научного проекта «Наследие Аристотеля», который финансировался из бюджета с 2018 по 2024 год. По версии следствия, в отчётную документацию внесли недостоверные сведения о выполненных работах.

Проект предполагал подготовку полного академического собрания сочинений Аристотеля на русском языке. Однако часть заявленных результатов, как считают следователи, отсутствовала либо существовала только в виде черновиков.

Также выявлено возможное завышение объёмов научной работы. В отчётность включали тексты, подготовленные ранее или заимствованные из уже опубликованных исследований.

Ранее сообщалось, что задержание Месяц может быть связано с экс-руководителем института Анатолием Черняевым и финансовыми потоками, поступавшими в учебное заведение в виде грантов. Черняев был назначен врио руководителя института в декабре 2021 года, но решение отменили через две недели. В 2023 году он покинул учреждение. Коллектив тогда заявил, что учёный появлялся в институте «исключительно для оформления бумаг, связанных с выплатами по гранту».