Путин заслушал доклады по атаке ВСУ на колледж в Старобельске

Президент России Владимир Путин сообщил, что в режиме реального времени получал доклады о ситуации после удара по объектам в Старобельске. Об этом он рассказал на встрече с выпускниками программы «Время Героев».

«По докладам: я всё это время заслушивал доклады главы [Луганской Народной] Республики Пасечника Леонида Ивановича, министра обороны, министра по чрезвычайным ситуациям, директора ФСБ», — сказал он.

В Кремле уточнили, что информация о последствиях атаки продолжает обновляться по мере разбора завалов и работы экстренных служб. По последним данным, в результате произошедшего погибли шесть человек, 39 получили ранения, ещё 15 числятся пропавшими без вести. Власти заявили, что пострадавшим и семьям погибших будет оказана необходимая помощь.

Ранее Путин заявил, что рядом с атакованным в Старобельске колледжем отсутствовали военные объекты и инфраструктура спецслужб. По его словам, версия о возможном случайном попадании беспилотников после работы ПВО или средств радиоэлектронной борьбы не имеет под собой никаких оснований.