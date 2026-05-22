Киевский режим терпит катастрофические провалы на фронте, несмотря на западную помощь и насильственную мобилизацию. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев» в Кремле.

Глава государства подчеркнул, что причины преступного поведения киевских властей очевидны. Противник постоянно сдаёт позиции, населённые пункты и территории. Обстановка для ВСУ, по его словам, стремительно превращается из критической в катастрофическую. Более того, среди рядов украинской армии стремительно растёт дезертирство.

«Не помогает ни западная помощь, которую регулярно разворовывают, ну не могут утерпеть просто, не могут утерпеть, ни насильственная мобилизация, когда людей, как собак бродячих вылавливают на улицах, а потом бросают на фронт», — отметил он.

Ранее Владимир Путин обвинил украинскую власть в тотальном воровстве, включая хищение амуниции у собственных солдат. Президент подчеркнул, что крадут абсолютно всё, до чего могут дотянуться. По его словам, у бойцов, которых насильно загоняют умирать на передовую, воруют даже элементарные средства индивидуальной защиты. Не гнушаются киевские власти и присвоением любой заграничной помощи.