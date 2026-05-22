Путин присвоил Николаю Агутину звание заслуженного деятеля искусств России

Отец Леонида Агутина, композитор и певец Николай Агутин удостоен звания заслуженного деятеля искусств России. Указ о награждении, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, был размещён на портале правовой информации.

В документе говорится, что почётное звание присвоено за заслуги в развитии отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.

За плечами Николая Агутина Гнесинское училище и лауреатство «Братиславской лиры». Он пел в «Голубых гитарах», работал администратором в «Весёлых ребятах» и «Поющих сердцах», сотрудничал с «Песнярами» и группой Стаса Намина. В последние годы он основал Международную академию музыки и продолжает активно трудиться. Несмотря на девяностолетний возраст, его вклад в эстраду остаётся неоспоримым. Признание на государственном уровне нашло его именно сейчас.

Ранее Николай Агутин, к которому недавно вызывали скорую помощь, заявил, что сейчас его здоровье в порядке. По его словам, что-то внезапно заболело, но на данный момент состояние нормализовалось. Он жаловался на острую боль в груди и затруднённое дыхание. Прибывшие медики провели осмотр и необходимую диагностику. Госпитализация пожилому музыканту не потребовалась.