Путин: Чтобы быть убедительным для молодёжи, нужно учиться каждый день

Президент России Владимир Путин призвал выпускников программы «Время героев» постоянно наращивать багаж знаний, без которого невозможно влиять на молодёжь. Данное заявление он сделал на встрече с ними в Кремле.

«Нужно научиться самому постоянно развиваться. Новые поколения — они как-то кардинально отличаются от предыдущих. Особенно сейчас, когда такой информационный поток, причём доступный в самом раннем возрасте для ребёнка», — сказал глава государства.

Чтобы быть по-настоящему убедительным, нужно самому каждый день учиться. Без личного авторитета, по словам российского лидера, завоевать внимание молодых людей не получится. Президент подчеркнул, что всё достижимо, если подойти к этому системно. Он также высоко оценил настрой собравшихся.

Ранее Владимир Путин предостерёг от навязчивости в патриотическом воспитании и призвал действовать тоньше. Глава государства убеждён, что давить здесь нельзя. Наибольшую отдачу, по его словам, даёт исключительно интеллигентный, грамотный и ненавязчивый формат работы. Только такой подход способен дать значимый эффект для будущего страны и её поступательного развития.