Путин: Россия в ходе СВО не понесла ни одной напрасной жертвы

Президент России Владимир Путин, выступая перед выпускниками программы «Время героев», заявил, что ни одна человеческая жизнь, утраченная в ходе специальной военной операции, не была принесена в жертву напрасно.

«Все наши потери, жертвы, не напрасны. Нет ни одной напрасной жертвы», — сказал глава государства.

Ранее Путин назвал бойцов СВО «солью земли русской». Он отметил, что они «прошли через горнила суровых испытаний войной». Именно такие люди, по его словам, и должны составить костяк будущих управленцев.