Путин и выпускники «Времени героев» трижды прокричали «ура» в честь бойцов СВО

В Кремле участники мероприятия почтили российских военнослужащих, находящихся на линии боевого соприкосновения. Президент России Владимир Путин отметил, что именно тем, кто сейчас на поле боя, сложнее всего. Он предложил присутствующим поддержать бойцов громким троекратным «Ура».

«Всё-таки сложнее всего тем ребятам, которые сейчас на поле боя. Давайте мы сделаем это так, как уже сделали. В их честь, в их поддержку. На счёт три. Громко так, чтобы они услышали. Троекратное ура», — сказал Путин.

После этого участники встречи трижды прокричали «Ура» в поддержку военнослужащих.

Ранее Путин заявил, что Россия в ходе СВО не понесла ни одной напрасной жертвы. Он отметил, что бойцы спецоперации «прошли через горнила суровых испытаний войной».