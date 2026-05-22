Россия не сомневается в успехе участников СВО, заявил Путин

Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев» выразил уверенность в успехе участников специальной военной операции.

«Спасибо вам, спасибо вашим товарищам, которые сейчас на фронте и в успехе которых мы не сомневаемся. Во имя России!» — заявил Путин.

Выступая перед выпускниками программы «Время героев», Президент России Владимир Путин отметил, что ветераны специальной военной операции, вернувшиеся с передовой, должны стать ядром будущего управленческого корпуса страны. Он назвал их «драгоценным достоянием нации», подчеркнув их особую значимость для государства. По словам главы государства, эти люди «прошли через тяжелейшие испытания и огонь войны». Именно их опыт, стойкость и преданность Родине должны стать фундаментом для формирования новой управленческой элиты, способной вести Россию вперёд.