22 мая, 16:01

Россия не сомневается в успехе участников СВО, заявил Путин

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев» выразил уверенность в успехе участников специальной военной операции.

Завершая беседу, глава государства поблагодарил бойцов и их товарищей, которые сейчас находятся на фронте. Он подчеркнул, что в их успехе Россия не сомневается.

«Спасибо вам, спасибо вашим товарищам, которые сейчас на фронте и в успехе которых мы не сомневаемся. Во имя России!» — заявил Путин.

Путин: Россия в ходе СВО не понесла ни одной напрасной жертвы

Выступая перед выпускниками программы «Время героев», Президент России Владимир Путин отметил, что ветераны специальной военной операции, вернувшиеся с передовой, должны стать ядром будущего управленческого корпуса страны. Он назвал их «драгоценным достоянием нации», подчеркнув их особую значимость для государства. По словам главы государства, эти люди «прошли через тяжелейшие испытания и огонь войны». Именно их опыт, стойкость и преданность Родине должны стать фундаментом для формирования новой управленческой элиты, способной вести Россию вперёд.

Николь Вербер
