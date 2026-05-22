Путин: Враг не добьётся успеха, потому что в России понимают, за что борются

Попытки неприятеля достичь своих целей обречены на провал, поскольку в России люди осознают, ради чего и против кого ведётся борьба. Такую позицию озвучил президент Владимир Путин во время встречи с выпускниками программы «Время героев».

«Уверен, что противник не сможет достичь искомого для него результата, именно потому что мы понимаем, что мы делаем, понимаем, за что мы боремся и против кого мы боремся», — сказал он.

Как отметил Путин, именно такие люди — участники программы, обладающие боевым опытом, глубокими знаниями и чётким пониманием текущих процессов, — решают поставленные задачи. Глава государства подчеркнул, что это, по его мнению, служит гарантией победы и подтверждает: образовательную платформу «Время героев» создали не напрасно.

Ранее Путин заявил, что Россия в ходе СВО не понесла ни одной напрасной жертвы. Он отметил, что бойцы спецоперации «прошли через горнила суровых испытаний войной».