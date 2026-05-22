Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

22 мая, 16:10

Путин назвал единство, состояние армии и общества основой будущей победы

Сплочённость общества, а также состояние армии и гражданского сектора являются ключевыми факторами, определяющими будущую победу, заявил президент России Владимир Путин.

Выступая на встрече с выпускниками программы «Время героев», он отметил, что именно от этих факторов зависит устойчивость государства и эффективность Вооружённых сил.

Путин подчеркнул, что единство общества всегда было основой победы — как в годы Великой Отечественной войны, в 1812 году и в 1941-м, так происходит и сейчас.

Также в ходе выступления президент заявил, что Российская Федерация способна преодолеть любые испытания и неоднократно доказывала свою устойчивость в сложные периоды истории. Лидер отметил, что наша страна неизменно выходила из тяжёлых ситуаций и, по его словам, сделает это вновь без каких-либо сомнений. Глава государства подчеркнул, что основой этого всегда были люди, готовые брать на себя ответственность.

Николь Вербер
