Путин: Эффективность новых российских БПЛА растёт, но есть над чем работать

Эффективность новых российских дронов, включая «Лису» и «Ёлку», заметно растёт, но останавливаться на достигнутом рано. Такое сделал президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев».

Президент согласился с замечанием одного из участников встречи, что эти аппараты уже доказали свою полезность. Однако техника, по его словам, должна становиться ещё более совершенной. Ей необходимо работать в тёмное время суток и быть оснащённой радиолокационными станциями.

«Мы понимаем с вами, что есть ещё над чем работать — они должны работать в ночное время, оснащены быть РЛСками и прочее. Хотя их эффективность повышается, это правда. И появляются новые системы, которые выполняют свои задачи всё лучше и лучше. И это важнейшее направление работы», — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин положительно оценил развитие военной медицины, заявив, что она опирается на крепкий исторический фундамент. Президент подчеркнул, что медицинская служба Минобороны демонстрирует устойчивый прогресс. При этом она не теряет связи с фундаментальной наукой и сохраняет важнейшие традиции. В качестве ориентира он предложил посмотреть на историю Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.