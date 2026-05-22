На Украине допустили удар «Орешником» по Киеву или ядерную атаку по Львову

Украинский политтехнолог Владимир Петров не исключает, что в самое ближайшее время Россия может нанести удар по Киеву ракетой «Орешник» либо применить ядерное оружие против Львова. Оба варианта он считает вполне реальными. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

«Для меня удар по Киеву ракетой «Орешник» или ядерный удар по Львову очевидны в ближайшие недели, а то и дни», — написал он.

Ранее сообщалось, что глава офиса Зеленского Буданов* признал, что Россия технически способна нанести ядерный удар в любой момент. Однако сейчас, по его наблюдениям, нет признаков подготовки к такому сценарию. Буданов* отметил, что российский ядерный потенциал позволяет выполнить подобную задачу «в любой момент и на любом расстоянии».

