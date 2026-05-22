Эпоха «папиного живота» ушла: Учёные выяснили, какая мужская фигура наиболее привлекательна для женщин

Классический «папин живот» стремительно теряет позиции, и женщины всё чаще выбирают рельефную мускулатуру без лишнего жира. К такому выводу пришли авторы свежего опроса платформы SoloFun с участием более двух тысяч взрослых.

Респондентам демонстрировали снимки мужских фигур с разной степенью развитости мускулатуры и предлагали указать самый привлекательный вариант. Победителем ожидаемо оказалось поджарое и спортивное тело с долей подкожного жира в районе 15%. На второй строчке закрепились 20%, а третью заняла цифра в 25.

Профессор антропологии Ричард Брибиескас ранее объяснял, что мощные, накачанные руки и даже наличие пивного живота подсознательно ассоциируются у женщин со способностью защитить потомство и обеспечить семью. Но времена изменились, и теперь самым желанным партнёром оказался работяга с кубиками пресса — строитель, электрик или механик.

«Я не думаю, что эти женщины на самом деле хотят вернуться к традиционным гендерным ролям. Допускаю, что они просто хотят немного снять с себя груз и почувствовать, что кто-то о них позаботится», — сказала социолог Дженнифер Гансауллус.

Примечательно, что к самим женщинам мужчины по-прежнему куда менее требовательны. Никаких сухих прессов и выпирающих ключиц — в топе оказалась фигура с 30% жира, та самая аппетитная, мягкая и округлая форма, которой славятся Бейонсе или плюс-сайз-модель Эшли Грэм.

На втором месте расположились 25%, а наименее привлекательным вариантом назвали 45. Исследователи подчеркнули, что люди в обоих случаях не повелись на навязанные соцсетями крайности — ни чрезмерная худоба, ни гипертрофированные мышцы симпатий не вызывают.

