Россиянкам рассказали, что делать, если муж начал превращаться в скуфа

Если мужчина становится скуфом, женщине прежде всего стоит отказаться от обвинительной позиции, поскольку за метаморфозами обычно стоят хронический стресс, профессиональное выгорание или физическая усталость, предупредила доцент Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

«Мужчина редко «становится скуфом» намеренно. <...> Это защитный механизм, способ сохранить остатки ресурса. Не пытайтесь его «развеселить» или «расшевелить» силой — это вызовет только сопротивление», — подчеркнула она в беседе с «Газетой.ru».

Эксперт рекомендовала вместо упрёков использовать «Я-высказывания», например: «мне не хватает наших старых бесед» или «я скучаю по тому, как мы вместе смеялись», чтобы перевести диалог в плоскость чувств и потребностей. По её словам, рутина — главный враг страсти, поэтому стоит начать с малых, но значимых совместных активностей, будь то курсы танцев или вечерние прогулки без телефонов.

Психолог также посоветовала вернуться к истокам отношений — вспомнить музыку, фильмы и темы, которые изначально сближали партнёров, и бережно интегрировать эти элементы в текущую реальность. Она отметила, что совместное преодоление лёгкого стресса и получение новых впечатлений способны оживить отношения.