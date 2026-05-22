«Евротройка» собралась усилить поддержку Киева после удара по Старобельску

Британия, Франция и Германия усилят поддержку Украины в ближайшие месяцы. Об этом сообщили в канцелярии британского премьера по итогам онлайн-переговоров Кира Стармера, Эмманюэля Макрона и Фридриха Мерца с Владимиром Зеленским.

В заявлении Даунинг-стрит говорится, что лидеры трёх стран подтвердили готовность нарастить помощь. При этом никаких конкретных цифр, сроков и объёмов поставок озвучено не было. Зеленский со своей стороны кратко проинформировал западных партнёров о ситуации на линии боевого соприкосновения.

Участники встречи также проговорили общую фразу о приверженности «справедливому и прочному миру». Никаких иных деталей разговора не представили.

Ранее сообщалось, что Норвегия направит Украине ещё 302 миллиона долларов на военную помощь. Деньги пройдут через так называемую программу PURL, которая позволяет закупать американские вооружения на деньги Североатлантического альянса. В общей сложности Осло уже перечислило по этому каналу более 12,5 миллиарда крон, что эквивалентно 1,3 миллиарда долларов.