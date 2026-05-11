Еврокомиссия собирает «карту помощи» для Украины

Еврокомиссия начала разрабатывать карту для Украины, на которой должно быть видно, какую военную помощь страны ЕС готовы предложить Киеву. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

По данным портала, еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс и глава евродипломатии Кая Каллас разослали письма в столицы стран Евросоюза. В них Брюссель попросил уточнить, что именно государства блока могут передать Украине.

Однако, как пишет Euractiv, на данный момент ответили меньше половины стран ЕС. Из-за этого ситуация остаётся неопределённой. Разработку карты военной помощи планируют обсудить во вторник на встрече министров обороны стран Евросоюза в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что сразу несколько европейских стран отказались передать Украине боеприпасы для зенитных комплексов Patriot из-за собственных оборонных нужд. Администрация Белого дома пыталась убедить ряд государств Европы отправить Киеву свои запасы ракет, но они отказались, опасаясь, что такие поставки ослабят их собственную противовоздушную оборону.