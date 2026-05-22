Трамп рассказал, кто возглавит Нацразведку США после ухода Габбард
Президент США Дональд Трамп сообщил о назначении нового исполняющего обязанности директора национальной разведки. Речь идёт о заместителе главы ведомства Аароне Лукасe, который временно возглавит структуру.
«Главный заместитель директора национальной разведки Аарон Лукас будет исполнять обязанности директора национальной разведки», — написал американский президент в Truth Social.
Ранее Life.ru писал, что директор Национальной разведки США Тулси Габбард приняла решение уйти в отставку, чтобы посвятить себя уходу за мужем, который борется с редким онкологическим заболеванием костей.
